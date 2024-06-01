Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Haziran 2024

Kayseri için hava durumu bugün nedir? Kayseri için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kayseri için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kayseri yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kayseri için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Haziran 2024
Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. Yarın için Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. 3 Haziran 2024 Pazartesi Kayseri hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. 4 Haziran 2024 Salı Kayseri hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. 5 Haziran 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

26

/

11

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

30

/

12

Pazartesi

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

32

/

12

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

34

/

15

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

31

/

17

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