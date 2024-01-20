Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Kayseri hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 9°. 22 Ocak 2024 Pazartesi Kayseri hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3°. 23 Ocak 2024 Salı Kayseri hava durumu Sisli, sıcaklık 2°. 24 Ocak 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Sisli, sıcaklık 3°.