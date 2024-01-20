Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kayseri için hava durumu bugün nedir? Kayseri için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kayseri için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kayseri yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kayseri için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?
Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Kayseri hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 9°. 22 Ocak 2024 Pazartesi Kayseri hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3°. 23 Ocak 2024 Salı Kayseri hava durumu Sisli, sıcaklık 2°. 24 Ocak 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Sisli, sıcaklık 3°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

14

/

2

Yarın

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

9

/

-2

Pazartesi

Kar Yağışı
Kar Yağışı

3

/

-2

Salı

Sisli
Sisli

2

/

-6

Çarşamba

Sisli
Sisli

3

/

-5

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