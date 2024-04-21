Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Nisan 2024

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Bulutlu, sıcaklık 22°. Yarın için Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°. 23 Nisan 2024 Salı Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. 24 Nisan 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 32°. 25 Nisan 2024 Perşembe Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°.
Bugün
22/
7
Yarın
24/
8
Salı
27/
9
Çarşamba
32/
11
Perşembe
31/
13
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