Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Nisan 2024

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Bulutlu, sıcaklık 22°. Yarın için Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°. 23 Nisan 2024 Salı Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. 24 Nisan 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 32°. 25 Nisan 2024 Perşembe Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°.