Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Haziran 2024

Kayseri için hava durumu bugün nedir? Kayseri için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kayseri için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kayseri yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kayseri için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Haziran 2024
Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 27°. Yarın için Kayseri hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. 11 Haziran 2024 Salı Kayseri hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°. 12 Haziran 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. 13 Haziran 2024 Perşembe Kayseri hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°.

Bugün

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

27

/

11

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

30

/

10

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

31

/

12

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

34

/

15

Perşembe

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

17

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