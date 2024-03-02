Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak atanan Atanur Aydın kimdir?

1973 yılında Kars’ta dünyaya gelen İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 1994 yılında Polis Akademisi’nden mezun olarak, Komiser Yardımcısı rütbesiyle meslek hayatına başladı.

Sırasıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığında değişik birimlerde ve son olarak Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünde görev yaptı.



Van İl Emniyet Müdürü olarak atanan Aydın, bugün itibariyle görevine başladı. İl Müdürü Aydın evli ve iki çocuk babasıdır.