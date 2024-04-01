Kayseri Seçim Sonuçları 2024: Kayseri Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Kayseri İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Kayseri seçim sonuçları verileri paylaşıldı. 2024 Türkiye yerel seçimlerinde Kayseri Belediye Başkanlığını AK Parti'den aday gösterilen MEMDUH BÜYÜKKILIÇ kazandı. Peki, Kayseri Belediye başkanı kaç oy aldı, yüzde kaç oyla kazandı? İşte Kayseri Belediye başkan adayları ve aldıkları oy oranları.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç kazandı.
AK Parti - MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
%38.64 - 294.956
Yeniden Refah - ABDULLAH ÖZKIRIŞ
%19.78 - 151.017
31 Mart 2024 Kayseri Adayları
Memduh Büyükkılıç Seçim Sonuçları
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Kayseri İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?31 Mart 2024 Kayseri seçim sonuçları, Kayseri ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Kayseri YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.
KAYSERİ BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ KİMDİR?
25 Ekim 1953 tarihinde Kayseri/Develi'de (Şıhlı) doğdu. Kayseri İmam Hatip Okulu ve Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden mezun oldu.
Yükseköğrenimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Nöroloji dalında uzmanlığını aldı. Niğde Devlet Hastanesi ve Kayseri SSK Hastanesi'nde uzman hekim olarak görev yaptı. Askerliğini Kıbrıs Girne Asker Hastanesi'nde Tabip Teğmen olarak tamamladı. Değişik sivil toplum örgütlerinde (İzmir MTTB, Hekimler Birliği Vakfı, Milli Gençlik Vakfı v.b.) yöneticilik ve başkanlık yaptı.
Aktif siyasete 1993 yılında Refah Partisi İl Başkanı olarak girdi. 1995 yılında yapılan genel seçimlerde 20. Dönem Kayseri Milletvekili seçildi. 1999 yılında FP'den Melikgazi Belediye Başkanı olarak seçilen Dr. Memduh Büyükkılıç, 2004, 2009 ve 2014 yıllarında AK Parti'den belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Büyükkılıç, evli ve üç çocuk babasıdır.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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