Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasında karar

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin davada karar açıklandı.
4 sanığa 15'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20'şer yıl, 2 sanığa 4 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet tarafından düzenlenen operasyonla Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen ''Fırat Botan'' kod adlı PKK’lı terörist Ferhat Tekiner'e, ''nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs'' suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20 yıl, ''hırsızlık'' suçundan 54 yıl hapis cezası verildi.
Kayseri Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya, terör saldırısının faillerinden tutuklu sanık Ferhat Tekiner salonda hazır bulunurken; M.Y., M.Ö., S.A., B.K., M.A. ve M.O. ise SEGBİS ile bağlandı.
B.K.'ye; ''Nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs'' suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20 yıl hapis cezası, M.A.'ya; ''Nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs'' 15 kez ağırlaştırılmış müebbet, 54 kez 20 yıl ve ''silahlı terör örgütüne üyelik'' suçundan ise 9 yıl hapis cezası, E.U.'ya; ''Nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs'' suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20 yıl hapis cezası, M.Ö.'ye ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Ayrıca sanıklardan M.Y., M.O., Ü.K. ve S.A. ise beraat etti.
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