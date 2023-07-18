Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasında karar

Kayseri Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya, terör saldırısının faillerinden tutuklu sanık Ferhat Tekiner salonda hazır bulunurken; M.Y., M.Ö., S.A., B.K., M.A. ve M.O. ise SEGBİS ile bağlandı.



B.K.'ye; ''Nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs'' suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20 yıl hapis cezası, M.A.'ya; ''Nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs'' 15 kez ağırlaştırılmış müebbet, 54 kez 20 yıl ve ''silahlı terör örgütüne üyelik'' suçundan ise 9 yıl hapis cezası, E.U.'ya; ''Nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs'' suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20 yıl hapis cezası, M.Ö.'ye ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Ayrıca sanıklardan M.Y., M.O., Ü.K. ve S.A. ise beraat etti.



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