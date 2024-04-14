Kayseri'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, Develi ilçesi Soysallı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seyfettin Arslan idaresindeki 42 AUB 790 plakalı otomobil ile Enver Caner yönetimindeki 38 LD 505 plakalı otomobil, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile yolcular Dilara Genç, Teyfik Can Genç, Zeynep Ela Genç ve Meryem Arslan yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

