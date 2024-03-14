imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

'nin Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi Canlı Sokak'ta B.B. ile A.Y. arasında alacak verecek meselesinden kavga çıktı.

Kavga sırasında A.Y. ile kavgayı önlemeye çalışan B.B'nin babası S.B. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.Y. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, S.B. ise Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli B.B. de polislerce gözaltına alındı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...