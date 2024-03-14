Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi Canlı Sokak'ta B.B. ile A.Y. arasında alacak verecek meselesinden kavga çıktı.

Kavga sırasında A.Y. ile kavgayı önlemeye çalışan B.B'nin babası S.B. bıçakla yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralanan A.Y. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, S.B. ise Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Şüpheli B.B. de polislerce gözaltına alındı.