Kayseri'de düğün konvoyunda kaza: 4 yaralı

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi, Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi.
Düğün konvoyunda bulunan E.E. yönetimindeki otomobil ile H.D. yönetimindeki konvoyda olmayan otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobiller tramvay yoluna girdi.
Kazada, otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle aksayan tramvay seferleri, otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasıyla devam etti.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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