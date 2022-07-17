Kayseri'de düğünde kavga: 2 kişi bıçaklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir düğünde gelin ile damadın aileleri arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi'ndeki bir düğünde gelin ile damadın aileleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise tarafları sakinleştirdi.

