Kayseri'de düğünde kavga: 2 kişi bıçaklandı

Kayseri Melikgazi'de düğünde gelin ile damadın aileleri arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haberler - İHA 17.07.2022 - 23:41 | Son Güncelleme : 17.07.2022 - 23:43

Kayseri'de düğünde kavga: 2 kişi bıçaklandı

'nin Melikgazi ilçesindeki bir düğünde gelin ile damadın aileleri arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi'ndeki bir düğünde gelin ile damadın aileleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise tarafları sakinleştirdi.

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