Kayseri'de fabrika yangını

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ambalaj fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Kayseri'de fabrika yangını

OSB 18. Cadde'de bulunan bir ambalaj fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Kayseri'de fabrika yangını - 1 Yangın nedeniyle oluşan duman, kent merkezinden de görüldü.

İhbar üzerine OSB ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye erleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kayseri'de fabrika yangını - 2

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Ekiplerin fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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