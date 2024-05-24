Kayseri'de FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

Kayseri'de terör örgütü FETÖ içerisinde gaybubet olarak faaliyet yürüten 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece gözaltına alındı.

Kayseri'de FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, /PDY terör örgütü içerisinde gaybubet olarak faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler; haklarında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç olmuş eski binbaşı A.A. (46), 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ev hanımı M.N.Y. (37), 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç olmuş eski öğretmen F.E.S. (40), 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretim görevlisi ve avukat E.H. (55) ve hakkında yakalama kararı bulunan ihraç olmuş eski öğretmen E.Ö (44) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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