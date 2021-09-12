Kayseri'de ikinci kattan düşen kadın ağır yaralandı

Kayseri Melikgazi'de bir kadın ikinci kattaki evinin penceresinden düştü. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı - DHA 12.09.2021 - 21:29 | Son Güncelleme : 12.09.2021 - 21:31

Kayseri'de ikinci kattan düşen kadın ağır yaralandı

Kayseri'de ikinci kattan düşerek ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Ş.A.A, Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi Okul Sokak'ta 2. katta bulunan evinin penceresinden düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ş.A.A, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kadının düşürülmüş olma ihtimaline karşı soruşturma başlattı.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...