Kayseri'de kaçak kazıya suçüstü: 6 gözaltı

Kayseri'de kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı, kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Kayseri'de kaçak kazıya suçüstü: 6 gözaltı

'nin Kocasinan ilçesinde jandarma ekipleri, iKaş Mahallesi’nde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; A.A., O.T., H.Ş., F.A., M.K. ve M.B. kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Alanda yapılan arama çalışmalarında; 1 adet alan tarama cihazı ve aparatları, 1 adet el karot makinesi, 9 adet 74,5 santimetre uzunluğunda karot makinesine takılan boru, 2 adet boru anahtarı, 1 adet 10 metre uzunluğunda kameralı yeraltı görüntüleme kablosu, 1 adet pinpointer cihazı ele geçirildi.

Ekipler, 6 şahıs hakkında işlem başlattı.

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