Kayseri’de komşuların tartışmasında kan aktı

Kayseri’de Y.K. isimli kişi, husumetli olduğu esnaf komşusu O.Ö.’yü bacağından vurdu. Yaralanan O.Ö. hastanede tedavi altına alınırken, Y.K. polis tarafından yakalandı.

Kayseri’de komşuların tartışmasında kan aktı

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’de bir kişi, husumetli olduğu esnaf komşusunu silahla vurdu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi 6018’inci Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre esnaf Y.K., husumetli olduğu esnaf komşusu O.Ö.’nün demir atölyesine gitti.

Kayseri’de komşuların tartışmasında kan aktı - 1

Burada ikili arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Y.K., yanında getirdiği tabancayla O.Ö.’yü bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O.Ö., ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne götülürken, şüpheli gözaltına alındı.

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