Kayseri’de köpeğin saldırdığı çocuk ağır yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Başından ve kolundan yaralanan çocuk, tedavi altına alındı. Polis, köpeğin sahibini gözaltına aldı.

Kayseri’de köpeğin saldırdığı çocuk ağır yaralandı

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’de köpeğin saldırdığı çocuk ağır yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ndeki küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan çadırların bulunduğu alanda meydana geldi.

Bağlı , yanına giden Yakup A.’ya saldırdı.

Yakup A., başından ve kolundan yaralandı.

Kayseri’de köpeğin saldırdığı çocuk ağır yaralandı - 1

İhbar üzerine olay yerine polis, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yakup A., ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, köpeğin sahibi A.H.’yi gözaltına aldı.

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