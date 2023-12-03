Kayseri'de köpek dövüştürerek bahis oynayanlara suçüstü

Kayseri'de organize şekilde köpek dövüşü yaptırılacağına dair bilgi alındı. Yeşilhisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü, JASAT Kısım Amirliği, Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı ve Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon yapıldı.



Develi yolu üzerindeki Kesik mevkinde yapılan operasyonda 2'si organizatör toplam 37 kişi suçüstü yakalandı.



Yakalanan şahıslardan 8'ine 'kumar oynanması için imkan sağlamak' ve 'Hayvan Hakları Kanununa muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldı.

37 KİŞİYE 150 BİN TL CEZA



Diğer şahıslar hakkında ise 'Hayvan Hakları Kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. Köpek dövüşünde bahis oynayan 37 kişiye 150 bin 35 TL para cezası kesildi.



Dövüştürülen 6 köpek ise koruma altına alınarak belediye ekiplerince hayvan barınağına teslim edildi.