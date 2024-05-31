Kayseri'de şarampole devrilen otomobil alev aldı: 1 yaralı

Kayseri-Niğde yolu Buget Mahallesi yakınlarında A.Ş. idaresindeki otomobil saat 21.00 sıralarında sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Alev alan otomobilde sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı A.Ş. sağlık ekipleri tarafından Yeşilhisar ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin yanma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Trafik Kazası
- Kayseri