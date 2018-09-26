Kayseri'nin Tomarza ilçesinden Kayseri istikametine giden A.K. idaresindeki minibüs, Turanlı Mahallesi'nde yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan E.G., tedavi için kaldırıldıkları Tomarza Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kayseri'de trafik kazası: 2 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinden Kayseri istikametine giden A.K. idaresindeki minibüs, Turanlı Mahallesi'nde yol kenarına devrildi.