Kayseri'de traktör ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ercan B. idaresindeki minibüs, Talas ilçesi Kuruköprü mevkisi Gaffar Okkan Bulvarı'nda, Seyhan K. yönetimindeki traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan yolculardan Uğur B, Saniye B, Uğur Efe B, Emre B, Fatma B. ile traktörde bulunan Hediye K, Yeter K. ve Gökhan Emir K. yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Uğur B. ve Hediye K, kurtarılamadı.
Kayseri'de traktör ile minibüs çarpıştı: 2 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Kayseri'de traktör ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.
Kayseri'de traktör ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.