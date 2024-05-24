Kayseri'de vahşet: 3 ayağı kesilmiş halde bulunan kedi öldü

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir kişi tarafından 3 ayağı kesilmiş halde bulunan sokak kedisi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de vahşet: 3 ayağı kesilmiş halde bulunan kedi öldü

Develi ilçesinde bir kişi, 2 gün önce 3 ayağı kesilmiş halde bulduğu sokak kedisinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kedinin tedavisi için durumu Hayvanları Koruma Derneği'ne (KAYHAKDER) bildirdi. Alınan , kent merkezindeki İstanbul Veteriner Kliniği'nde tedaviye alındı. Ancak kedi, 2 gün sonra öldü.

Yapılan ilk incelemede kedinin ayaklarının bazı kişi ve kişilerce kesilmiş olabileceği ya da tarım aletine sıkıştığı ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

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