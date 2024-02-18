Kayseri'deki kaza: Otomobil direğe çarptı

Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Timuçin Caddesi’nde Ü.A. (47) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhasına ve elektrik direğine çarptı.



Kazada sürücü Ü.A. ve kızı M.A. (7) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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