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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'nın idaresindeki cip, Suriye uyruklu İbrahim M.'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü

Kocasinan ilçesindeki Bekir Yıldız Bulvarı’nda Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı idaresindeki cip, İ.M’nin (60) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü - 1 Ali Çamlı

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralandığı öğrenilen Suriye uyruklu 60 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim M., kaldırıldığı Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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