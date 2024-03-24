Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü

Kocasinan ilçesindeki Bekir Yıldız Bulvarı’nda Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı idaresindeki cip, İ.M’nin (60) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ağır yaralandığı öğrenilen Suriye uyruklu 60 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim M., kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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