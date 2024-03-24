Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralandığı öğrenilen Suriye uyruklu 60 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim M., kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.