Kaza kırım raporu nedir? (Kırıma uğramak ne demektir?)

Bitlis Tatvan'da askeri helikopter düşmesi sonucu 11 asker hayatını kaybetti.

MSB helikopterin kaza kırıma uğradığını belirtti.

KIRIM NEDİR?

Yaralanmaların olduğu, can kaybının olmadığı olaylara 'kırım' denir.

KAZA KIRIM RAPORU NEDİR?

Kaza kırım raporu, hasar raporudur. Genellikle uçak ve helikopter kazalarını ilgilendirir. Kazaların nasıl geliştiğini, nedenini, ortaya çıkan hasarı inceleyen ekip; bu raporla kaza öncesi dönem ile ilgili bulabildikleri düzensizlikleri anomalileri birleştirip kazanın sebebini açıklarlar.

KIRIMA UĞRAMAK NE DEMEKTİR?

Helikopterin veya uçağın tekrar onarılmasına izin verilecek düzeyde hasar görmesidir. Bu tarz olaylarda can kaybının olmaması 'kırım' anlamına gelir. Can kaybının olması durumunda olay ‘kaza’ şeklinde ifade edilir.