Kaza yapan araçlar takla attı: 3 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çarpışan iki araç takla attı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza yapan araçlar takla attı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana geldi.

F.K. idaresindeki otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen pikap çarpıştı. Kazanın etkisi ile takla atan araçlar yaklaşık 100 metre savruldu.

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada sürücüler ile otomobilde bulunan H.B. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yapan araçlar takla attı: 3 yaralı - 1

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik tedbirleri aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yunanistan'ın ölüme ittiği 75 göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın ölüme ittiği 75 göçmen kurtarıldı

Hatay'da caddeler göle döndü: Otomobiller suya gömüldü

Hatay'da caddeler göle döndü: Otomobiller suya gömüldü

"Afganlara kolay vize verilecek" iddiaları | Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yalanlama

"Afganlara kolay vize verilecek" iddiaları | Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yalanlama

Yem karma makinesine kapılan besici öldü

Yem karma makinesine kapılan besici öldü

Ankara'da Büyük Emekli Mitingi | Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da Büyük Emekli Mitingi | Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı

İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...