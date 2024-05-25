Kaza yapan araçlar takla attı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana geldi.

F.K. idaresindeki otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen pikap çarpıştı. Kazanın etkisi ile takla atan araçlar yaklaşık 100 metre savruldu.

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada sürücüler ile otomobilde bulunan H.B. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.