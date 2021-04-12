Kaza yapan kurye siparişi yetiştirsin diye kardeşini aradı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan motorlu kurye, siparişi yetiştirmesi için kendisi gibi kurye olan kardeşini aradı.

İHA 12.04.2021 - 06:23

Kaza yapan kurye siparişi yetiştirsin diye kardeşini aradı

İlişkili Haberler

TIR'ın altında kalan 16 yaşındaki motosikletli kurye hayatını kaybetti

TIR'ın altında kalan 16 yaşındaki motosikletli kurye hayatını kaybetti

Kaza, Muğla'nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi Mehmet Polatoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre direksiyon hakimiyetini kaybeden motorlu kurye kaza yaptı. Çiğköftecide çalıştığı öğrenilen K. D. isimli kurye yaralanırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde kaza yapan motosikleti bulamayan polis ekipleri şaşkınlık yaşadı. Yaralı şahsın paketi yetiştirmesi için kendisi gibi kurye olan kardeşini aradığı, kardeşinin kazalı motosikleti alarak paketi götürdüğü öğrenildi. Yaralı kurye hastaneye kaldırıldı.

VİDEO: KURYEYE ÇARPTI, ARKASINA BAKMADAN KAÇIP GİTTİ

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...