Kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı

Kaza Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kamyonet sürücüsü, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinden şehir merkezi istikametine giderken Beğendik Kavşağı'ndan U dönüşü yaptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı.
Cadde üzerinde devriye gezen polis ekipleri kazayı görerek müdahale etti. Polis ekipleri yaptığı incelemede kaza yapan sürücüye ulaşamadı.
Kaza yapan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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