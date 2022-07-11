Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan otomobil çöp kovasına ve ağaca çarpıp yan yattı. Sürücünün ise otomobili bırakıp olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobili yan yatan sürücü olay yerinden kaçtı.Kaza, Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Şehit Mülazım Karatay Sokak’ta meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, 34 UR 6856 plakalı otomobil, kimliği tespit edilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki çöp kovasına ve ağaca çarptı.Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yatarak durabildi.Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Otomobilin içerisinde kimsenin olmadığı, kazayı yapan sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.