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Kazada savrulan motosiklet kaldırımdaki yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri'de otomobilin çarptığı motosiklet savrulup kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada kuryelik yapan motosiklet sürücüsü Mehmet Özçelik (26) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kazada savrulan motosiklet kaldırımdaki yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi.

S.Ü. (21) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aynı yönde ilerleyen Mehmet Özçelik yönetimindeki motosiklete çarptı.

Savrulan motosiklet, o sırada kaldırımda yürüyen bebek arabalı kadına ve 1 yayaya çarptı. Kazada, kuryelik yaptığı öğrenilen motosiklet sürücüsü Mehmet Özçelik yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü ile birlikte 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

Kazada savrulan motosiklet kaldırımdaki yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - 1

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

sürücüsünün cenazesi, otopsi için Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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