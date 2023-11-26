Kazaya müdahale eden polise hafif ticari araç çarptı: 1 polis memuru yaralandı

Kazaya tanık olan Cihan Bakır, "Bundan önce bir kaza olmuştu, polis yolu kapatmıştı. Sonra beyaz bir araba hızla geldi, polise vurdu. Polis havada uçarak başka bir arabaya çarptı. Ben durumunun ağır olduğunu düşünüyorum. Ben bakamadım, ambulansı aradım. Gelip aldılar, acil şifalar diliyorum" dedi.