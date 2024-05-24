Kazdağları'nda orman yangını: 1 hektarlık alan zarar gördü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nın eteklerindeki ormanlık bölgede, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kazdağları'nda orman yangını: 1 hektarlık alan zarar gördü

'de yıldırım isabet eden ormanlık alanda çıkan  söndürüldü.
 
Edremit ilçesinde Kazdağları'nın eteklerindeki kırsal Narlı Mahallesi'nin üst bölümündeki ağaçlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Ulaşımın zor olduğu kayalık ve uçurum kenarındaki bölgeye 3 arazöz ve kepçelerle açılan yollarla ulaşıldı.

Kazdağları'nda orman yangını: 1 hektarlık alan zarar gördü - 1

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 30 yangın işçisi ile 30 gönüllünün 700 metre hortum çekerek müdahale ettiği alevler söndürüldü.

Havadan da müdahale edilen yangının ardından soğutma çalışması yapıldı.

Yangında, 1 hektarlık alanda zarar oluştu.

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