Kazdağları'nda orman yangını: 1 hektarlık alan zarar gördü

Balıkesir'de yıldırım isabet eden ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.



Edremit ilçesinde Kazdağları'nın eteklerindeki kırsal Narlı Mahallesi'nin üst bölümündeki ağaçlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.



Ulaşımın zor olduğu kayalık ve uçurum kenarındaki bölgeye 3 arazöz ve kepçelerle açılan yollarla ulaşıldı.

