Kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan’a verilen indirimli cezanın gerekçesi açıklandı

CEZASINDAKİ İNDİRİMİN GEREKÇESİ AÇIKLANDI



Mahkeme hükmünün gerekçesini tamamladı.



Gerekçede, sanığın kedinin kaçmasını engelleyip koridorda defalarca tekme atıp öldürdüğü, savunmasında suçunu kabul ettiğine yer verildi. Sanığın eşiyle aralarındaki sorundan dolayı kendinden geçip böyle bir davranışta bulunduğunu, herkesten çok utandığını, olay nedeniyle çok pişman olduğunu söylediği belirtilerek, “Dosya içerisinde bulunan CD, katılan beyanları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanığın suçu işleyiş biçimi, dosya içerisindeki 2 dakika 34 saniyelik video kaydında kedinin kaçmasına engel olarak birden çok kez tekme atıp öldürmesi sebebiyle temel ceza belirlenirken alt sınırdan uzaklaşılarak üzerine atılı suçtan mahkumiyetine karar verilmiştir.” denildi.



Gerekçede, sanığın yargılama sürecindeki tutum ve pişmanlığını gösteren davranışları, sabıkasız geçmişi sebebiyle hakkında takdiri indirim uygulandığı, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmesi, olaydan önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olması sebebiyle sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği kaydedildi.



NE OLMUŞTU?



Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İbrahim Keloğlan hakkında Ziya Gökalp Mahallesi’nde yaşadığı sitede 1 Ocak günü saat 03.15 sıralarında site sakinleri tarafından beslenip bakılan kediye asansörde tekme attığı, koridora kaçan kediyi kapıları kapatarak kaçmasını engelledikten sonra defalarca tekmeleyerek öldürdüğü gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.



Kamera kayıtlarında kediyi asansörden çıkıp kovaladığı ve tekmelediği görülen sanık Keloğlan 4 Ocak’ta tutuklanmıştı.



Savcılık, Keloğlan hakkında bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

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