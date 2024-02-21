Kediyi tekmeleyerek öldüren sanık yeniden yargılanacak | Adalet Bakanı Tunç: Her canlının yaşam hakkı kutsaldır

İTİRAZI DEĞERLENDİREN MAHKEME SUÇUN AĞIRLIĞIYLA ORTANLILI CEZA VERİLMEDİĞİNİ BELİRTİ



Heyet, sanık İbrahim Keloğlu’nun suçunu kabul etmesi ve görüntülerde de "Evcil hayvanı kasten öldürmek" suçunun sabit olduğuna değindi. Heyet, ısrarlı takip ederek 5 dakika boyunca acımasızca ve zalimce muamelede bulunarak kedinin ölümünde kusurunun ağırlığı, suçun işleniş biçimi ve yoğunluğu gözönüne alınarak temel ceza belirlenirken üst sınırdan ceza verilmesi gerektiği belirtildi. Heyet ayrıca TCK 3. maddesine aykırı olacak şekilde işlenen suçun ağırlığıyla orantılı ceza verilmediğini aktardı.



MAHKEME HAYVANLARIN KORUNMASI İÇİN CAYDIRICI CEZAİ YAPTIRIMLARA İHTİYAÇ OLDUĞUNU İFADE ETTİ



Mahkeme, sanığa verilen 1 yıl 3 ay hapis ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması yönündeki kararını değerlendirmesinde ise Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararlarında vurgulanan hayvanların korunması için caydırıcı cezai yaptırımlara ihtiyaç olduğu, işlenen suçla verilen cezalar arasında orantısızlık olması ya da hiç ceza verilmemesi durumunda bu tür eylemlerin önlenmesini sağlayacak caydırıcı bir etki ortaya koymaktan oldukça uzak kalınacağını ifade etti.



"BU TÜR OLAYLARA KARIŞAN KİŞİLERE HOŞGÖRÜYLE YAKLAŞILDIĞI İZLENİMİ UYANDIRACAĞI VE BU TÜR FİİLLERE EĞİLİMİ OLAN KİŞİLERİ CESARETLENDİREBİLECEĞİ"



Mahkeme değerlendirmesinde "Gerçekleştirdiği eylemin niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında sanığa verilen cezanı hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı cezadan muaf tutulması sonucunu doğuracağı gibi, bu tür olaylara karışan kişilere hoşgörüyle yaklaşıldığı izlenimi uyandıracağı ve bu tür fiillere eğilimi olan kişileri cesaretlendirebileceği gibi bireylerin bu kapsamda devlete ve adalet mekanizmalarına olan güvenlerinde zedeleyeceği açıktır. Bu kapsamda sanığın gerçekleştirdiği eylemin niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi cezadan muaf tutulması sonucunu doğuracağından usul ve yasaya aykırı görülerek itirazın kabulüne karar vermek gerekmiştir" ifadeleri kullanıldı.



MAHKEME İTİRAZI KABUL EDEREK SANIĞIN YENİDEN YARGILANMASINI İSTEDİ



Mahkeme Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 8 Şubat’ta vermiş olduğu hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararına edilen itirazı kabul ederek kararın kaldırılmasına hükmetti. Heyet, dosyanın yeniden yargılama yapması için Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’ne geri gönderilmesine karar verdi.