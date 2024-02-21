Kediyi tekmeleyerek öldüren sanık yeniden yargılanacak | Adalet Bakanı Tunç: Her canlının yaşam hakkı kutsaldır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 'Eros' isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan'ın Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz sonucu yeninden yargılanacağını açıkladı.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Başakşehir'de 'Eros' isimli kedinin canice öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek karar kaldırılmıştır. Dava, mahkemesince yeniden görülecektir."
Her canlının yaşam hakkının kutsal olduğunu vurgulayan Tunç, can dostlara yönelik her türlü kötü davranışın karşısında olmaya devam edeceklerini belirtti.
Tunç, paylaşımında kedi "Eros"un fotoğrafına da yer verdi.
CEZASINDA İNDİRİM UYGULANARAK HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİYE BIRAKILMIŞTI
Başakşehir’de yılbaşı gecesi kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanmış ve 8 Şubat 2024 tarihindeki Keloğlan hakkında "Evcil Hayvanı Kasten Öldürme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.
Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alan mahkeme, cezayı 1 yıl 3 ay hapis cezasına indirmişti. Mahkeme, daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması, kişilik özellikleriyle duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat meydana gelmiş olması gerekçesiyle hükmün açıklanmasını geri bırakarak sanığın tahliyesine hükmetmişti.
Mahkemenin cezayı ertelemesi üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı.
HEYET SANIĞIN 5 DAKİKA BOYUNCA KEDİYİ ISRARLI BİR ŞEKİLDE TAKİP EDİP TEKMELEDİĞİNİ VURGULADI
Mahkeme heyeti kararında Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararlarına yer verdi. Heyet, Asliye Ceza Mahkemesinin sanık İbrahim Keloğlan’a verdiği cezayı hatırlattı. Mahkeme olaya ait görüntülerde sanığın site sakinleri tarafından beslenen kediyi asansörde görmesi üzerine kediye tekme atarak saldırdığı belirtildi. Kedinin asansörden kaçmasının ardından sanığında peşinden giderek koridorda sıkıştırdığı, kapıları kapatıp kedinin kaçmasını engelleyerek defalarca tekmelediği vurgulandı. Kedinin kaçmaya çalışmasın rağmen sanığın eylemini ısrarlı bir şekilde devam ettirerek yaklaşık 5 dakika boyunca kovalayıp tekmeleyip, üzerine basarak ezip ölümüne neden olduğu aktarıldı.
İTİRAZI DEĞERLENDİREN MAHKEME SUÇUN AĞIRLIĞIYLA ORTANLILI CEZA VERİLMEDİĞİNİ BELİRTİ
Heyet, sanık İbrahim Keloğlu’nun suçunu kabul etmesi ve görüntülerde de "Evcil hayvanı kasten öldürmek" suçunun sabit olduğuna değindi. Heyet, ısrarlı takip ederek 5 dakika boyunca acımasızca ve zalimce muamelede bulunarak kedinin ölümünde kusurunun ağırlığı, suçun işleniş biçimi ve yoğunluğu gözönüne alınarak temel ceza belirlenirken üst sınırdan ceza verilmesi gerektiği belirtildi. Heyet ayrıca TCK 3. maddesine aykırı olacak şekilde işlenen suçun ağırlığıyla orantılı ceza verilmediğini aktardı.
MAHKEME HAYVANLARIN KORUNMASI İÇİN CAYDIRICI CEZAİ YAPTIRIMLARA İHTİYAÇ OLDUĞUNU İFADE ETTİ
Mahkeme, sanığa verilen 1 yıl 3 ay hapis ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması yönündeki kararını değerlendirmesinde ise Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararlarında vurgulanan hayvanların korunması için caydırıcı cezai yaptırımlara ihtiyaç olduğu, işlenen suçla verilen cezalar arasında orantısızlık olması ya da hiç ceza verilmemesi durumunda bu tür eylemlerin önlenmesini sağlayacak caydırıcı bir etki ortaya koymaktan oldukça uzak kalınacağını ifade etti.
"BU TÜR OLAYLARA KARIŞAN KİŞİLERE HOŞGÖRÜYLE YAKLAŞILDIĞI İZLENİMİ UYANDIRACAĞI VE BU TÜR FİİLLERE EĞİLİMİ OLAN KİŞİLERİ CESARETLENDİREBİLECEĞİ"
Mahkeme değerlendirmesinde "Gerçekleştirdiği eylemin niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında sanığa verilen cezanı hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı cezadan muaf tutulması sonucunu doğuracağı gibi, bu tür olaylara karışan kişilere hoşgörüyle yaklaşıldığı izlenimi uyandıracağı ve bu tür fiillere eğilimi olan kişileri cesaretlendirebileceği gibi bireylerin bu kapsamda devlete ve adalet mekanizmalarına olan güvenlerinde zedeleyeceği açıktır. Bu kapsamda sanığın gerçekleştirdiği eylemin niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi cezadan muaf tutulması sonucunu doğuracağından usul ve yasaya aykırı görülerek itirazın kabulüne karar vermek gerekmiştir" ifadeleri kullanıldı.
MAHKEME İTİRAZI KABUL EDEREK SANIĞIN YENİDEN YARGILANMASINI İSTEDİ
Mahkeme Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 8 Şubat’ta vermiş olduğu hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararına edilen itirazı kabul ederek kararın kaldırılmasına hükmetti. Heyet, dosyanın yeniden yargılama yapması için Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’ne geri gönderilmesine karar verdi.
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