Keklik avcılarına 67 bin lira ceza

Şırnak’ta jandarma ekiplerinin, kaçak avlanan 13 kınalı keklik ile yakaladığı 2 şüpheliye, 67 bin 813 lira ceza kesildi.

Keklik avcılarına 67 bin lira ceza

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol arama ve kontrol noktalarında durdurdukları 2 araçta yaptığı aramada, kaçak olarak avlanmış 13 kınalı keklik ele geçirildi.

Keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim edilirken, 2 şüpheliye de 67 bin 813 lira idari para cezası uygulandı.

DKMP Hayvan Sağlığı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınan kekliklerin, yakın zamanda doğal yaşam alanlarına salınacağı belirtildi.

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