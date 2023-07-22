Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'ın "gizli protokol" açıklamasını doğruladı: 6'lı masadan sert tepkiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, "Kılıçdaroğlu seçimi kazansaydı üç bakanlık ve MİT bize verilecekti" iddiasını doğruladı.

Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



Kılıçdaroğlu, "Ümit Özdağ ile aranızda yaptığınız özel bir protokol var mı?" sorusuna, "Var" karşılığını verdi.



Protokolde Özdağ'a İçişleri Bakanlığı dahil iki bakanlık sözü verip vermediği sorulan Kılıçdaroğlu, "O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen bir protokoldür. Benim bu konuda konuşmam en azından ahlaki olarak doğru değil. Protokol evet var, ikimizin arasında imzalandı. Bu protokol kamuoyuna açık bir protokol değil. Dolayısıyla ikimizin namusuna teslim edilmiş bir protokoldür. Nokta." cevabını verdi.



FAİK ÖZTRAK İDDİALARI YALANLAMIŞTI



O iddia, daha önce CHP Sözcüsü Faik Öztrak tarafından yalanlanmıştı.



CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gündeme getirdiği üç bakanlık ve MİT Başkanlığını içeren protokole ilişkin 'Öyle bir şey yok' demiştiniz. Özdağ, metnin Kılıçdaroğlu'nda da olduğunu söyleyerek iddiasının arkasında duruyor. Konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir?" sorusunu, "İki genel başkan arasında yapılan görüşmeyle ilgili tartışmaların uzamasını doğru bulmuyoruz." şeklinde yanıtlamıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Öztrak protokolü bilmiyor. Danışmanım dahi bilmiyordu." dedi.



ALTILI MASADAN SERT TEPKİLER

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına, 6'lı masadan sert tepkiler geldi.



DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili İdris Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapıldığı iddia edilen "gizli protokol"den haberleri olmadığını söyledi.

Şahin, "Kemal Bey’in bize sözü şuydu; ortak mutabakat metni çerçevesine dışına çıkılmayacak ve millet ittifakının topluma sunduğu taahhütlerden asla ödün verilmeyecek noktasındaydı” ifadelerini kullandı.



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, "Kendi adıma, geride bıraktığımız seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum." dedi.



Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan ise, "Başka hiçbir söz ya da açıklama seçim mağlubiyeti nedeniyle duyduğum büyük üzüntüyü ortadan kaldıramazdı. Teşekkür ederim Sayın Kılıçdaroğlu. İyi ki olmamış!" mesajını paylaştı.