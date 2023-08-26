Kendilerini otel sahibi olarak tanıtıp 15 milyon TL dolandırdılar: 11 kişi gözaltında

İzmir'de otel resepsiyonlarını arayarak, kendilerini otel sahibi olarak tanıtıp; otel için tadilat yapılacağını acil para göndermelerini söyleyen şüpheliler, otel çalışanlarından toplam 15 milyon TL dolandırdı. Polis ekiplerinin yaptığı geniş çaplı soruşturma kapsamında, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kendilerini otel sahibi olarak tanıtıp 15 milyon TL dolandırdılar: 11 kişi gözaltında

Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, kentte birçok otelin resepsiyonunu arayarak kendilerini sahibi olarak tanıtan ve otelin tadilatı için acil para lazım olduğunu söyleyerek toplam 47 çalışanın 15 milyon TL dolandırıldığı bilgisini aldı.

Vatandaşların da şikayeti üzerine harekete geçen polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, 11 şüpheli farklı adreslerde gözaltına alındı.

Kendilerini otel sahibi olarak tanıtıp 15 milyon TL dolandırdılar: 11 kişi gözaltında - 1

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 22 bin TL nakit para, telefon, sim kart, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 11 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise tutuklandı.

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