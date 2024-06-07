Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırdılar! 40 saatlik kayıt yakalattı

İzmir’de, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir vatandaşı 350 bin TL dolandıran 3 kişi, polisin 40 saatlik dedektif gibi kameraları incelemeleri sonucunda yakalanarak tutuklandı.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırdılar! 40 saatlik kayıt yakalattı

’de, dolandırıcılar bu kez de bir vatandaşı hedef olarak belirledi. Bilindik yöntemlerle kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, mağdur vatandaşı tuzaklarına düşürdüler.

Dolandırıcılar, vatandaşı 350 bin TL dolandırınca, vatandaş da soluğu emniyette aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, şikayet sonrası 40 saatlik kamerayı bir dedektif titizliğinde inceledi ve şüphelilerin kimliğini tespit etti. Dolandırıcılar A.G, A.Ö ve M.T.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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