Kendilerini üst düzey emniyet yetkilisi olarak tanıtıp dolandırdılar

Antalya’da telefonda kendilerini üst düzey emniyet yetkilisi olarak tanıtan H.A., M.R.E. ve S.B., kimliği açıklanmayan bir kişiden 2,5 milyon TL para ve ziynet eşyasını elden alarak dolandırdı.

Kendilerini üst düzey emniyet yetkilisi olarak tanıtıp dolandırdılar

Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri telefonda kendilerini 'üst düzey emniyet yetkilisi' olarak tanıtıp, sahte olarak düzenlenmiş emniyet müdürü kimlik fotokopisi ve çeşitli fotoğraflar gönderip güven kazandıktan sonra 'terör örgütüne yapılacağı, kimliğiniz bir olayda kullanıldı' şeklinde söylemlerle ismi açıklanmayan müştekiyi baskı altına alarak 2,5 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyasını elden alan, daha sonra aynı yöntem ve söylemlerle 407 bin TL'yi hesaplarına havale yaptıran H.A., M.R.E. ve S.B.'yi yakaladı.

Polis ekipleri yaptıkları aramalarda ele geçirdikleri cep telefonları, sim kartları ve bir miktar paraya el koyarken şüphelilerin olayda korsan taksi kullandıkları tespit etti. Taksi sahibine idari yaptırım uygulayan ekipler aracı da otoparka çekti.

Nitelikli suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.A. ve M.R.E. tutuklanırken, S.B. ise serbest bırakıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il 7 Haziran cuma namazı saatleri

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il 7 Haziran cuma namazı saatleri

Bakan Işıkhan'dan tepki: İsrail temsilcisini beklemeden ayrıldı

Bakan Işıkhan'dan tepki: İsrail temsilcisini beklemeden ayrıldı

Irkçılık iddialarına karşı Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan yazılı ifade istendi

Irkçılık iddialarına karşı Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan yazılı ifade istendi

Hepsi denizin dibinden çıkarıldı: Şişe, sandalye, lastik, kasa

Hepsi denizin dibinden çıkarıldı: Şişe, sandalye, lastik, kasa

Öğretmen Meslek Kanunu'nda değişiklik: Yetersiz olan öğretmenler merkeze çekilecek

Öğretmen Meslek Kanunu'nda değişiklik: Yetersiz olan öğretmenler merkeze çekilecek

İçişleri Bakanlığı’nda güvenlik toplantısı | Bakan Yerlikaya’dan bayram tatili uyarısı

İçişleri Bakanlığı’nda güvenlik toplantısı | Bakan Yerlikaya’dan bayram tatili uyarısı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...