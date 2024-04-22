Kendini polis ve savcı olarak tanıtıp altın ve paraları çaldı

Atakum ilçesinde ikamet eden Irak uyruklu H.A.'yı (28) telefonla arayan dolandırıcı, kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp, "Kimlik bilgileriniz terör örgütü tarafından suçta kullanıldı." diyerek korkutup kandırarak Kavak ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin önüne çağırdı.



H.A. dolandırıcılara inanıp söz konusu iş yerinin önüne giderek şüpheliye 200 gram ziynet eşyası, 5 bin 800 dolar ve 8 bin TL parayı elden teslim etti.

YAKALANDILAR



Daha sonra dolandırıldığını anlayan H.A., polise şikayette bulundu. Samsun polisi yaptıkları takip ve çalışma sonucu dolandırıcının bindiği ticari taksinin Malatya Hekimhan’da olduğunu tespit etti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yaptığı çalışma sonucu ziynet eşyası ve paraları elden teslim alan İ.Y (19) ve araç sürücüsü H.B. (37), suça konu ziynet eşyası ve paralarla birlikte yakalandı.



Savcılık talimatıyla ticari taksi sürücüsü H.B. işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakılırken, İ.Y. ise polis ekiplerince Samsun’a getirildi. Gözaltına alınan İ.Y., polisteki sorgulamann tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.