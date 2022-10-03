Kendisine yardıma gelen sağlık görevlisine kaldırım taşıyla saldırdı

Diyarbakır'da yolda yatan bir yaralı, kendisi için gelen sağlık ekibine ve ambulansa kaldırım taşıyla saldırdı. Saldırıda, sağlık görevlisinin kaburgası ile ambulansın camları kırıldı. Polisin yakalanması için çalışma başlattığı kişinin, kaçtıktan sonra da Sur ilçesinde de başka ambulansa saldırdığı belirlendi.

Kendisine yardıma gelen sağlık görevlisine kaldırım taşıyla saldırdı

'ın Bağlar ilçesinde bir sağlık görevlisi, ihbar üzerine yardıma gittiği kişinin saldırısına uğradı.

Olay, dün Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi.

Yolda yatan S.D'yi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Kendisine yardıma gelen sağlık görevlisine kaldırım taşıyla saldırdı - 1

KALDIRIM TAŞIYLA SALDIRDI

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sırasında S.D, bilinmeyen nedenle sağlık ekibine kaldırım taşlarıyla saldırdı.

Kendisine yardıma gelen sağlık görevlisine kaldırım taşıyla saldırdı - 2

Fırlatılan taşlardan ikisi sağlık görevlisinin göğsüne isabet etti.

Ambulansın camları da atılan taşlar nedeniyle kırıldı.

Olayın ardından S.D, kaçarken, yaralanan sağlık görevlisi de geldiği ambulansla hastaneye götürüldü.

Yapılan kontrolde kaburgasında kırık tespit edilen sağlık görevlisi, darp raporu alarak S.D'den şikayetçi oldu.

BAŞKA AMBULANSA DA SALDIRMIŞ

Öte yandan yakalanması için çalışma başlatılan S.D'nin, bu olaydan 1-2 saat sonra da Sur ilçesi Dağkapı semtinde başka ambulansa saldırdığı ortaya çıktı.

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