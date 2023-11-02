Kendisini 8 yerinden bıçaklayan oğlundan şikayetçi olmadı

Bolu’da 1 Mayıs günü yaşanan anne ile oğlu arasındaki tartışma, bıçaklı saldırıyla sonuçlandı.



Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen İbrahim Aykol, annesi Fatma Aykol’u 8 yerinden bıçaklayarak yaraladı.



Anne Aykol, oğlunun elinden kurtarılıp hastaneye kaldırılırken, tedavisinin ardından taburcu edildi. İbrahim Aykol ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, İbrahim Aykol’un 20 yıla kadar hapsi istendi.



Aykol, iddianamede yer alan ifadesinde, “Bu eylemi Allah rızası için yaptım. Öldürmeye teşebbüs ettiğim kişi annem değil, şeytandı. Anneme kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum. Birçok kez bıçakladım ve dışarı kaçtı. Dışarıya kaçmasaydı öldürecektim. Buradan çıktığım ilk an annemi öldüreceğim, pişman değilim ve zevkle yaptım.” ifadelerini kullandı.



İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ



Tutuklu yargılanan İbrahim Aykol, Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.



Olay günü hiçbir şeyi hatırlamadığını iddia eden Aykol, “Olay günü aşırı derecede uyuşturucu almıştım ve krize girmiştim. Böyle bir suçtan dolayı karşınıza çıkmaktan çok pişmanım ve utanç duyuyorum. ‘Seni tanımıyorum, şeytansın, mehdi’ gibi şeyleri de söylediğimi hatırlamıyorum. Tahliyemi istiyorum.” dedi.



Anne Fatma Aykol ise oğlundan şikayetçi olmadığını söyledi. Oğlunun bıçaklı saldırıyı bilinçli olarak yapmadığını söyleyen anne, “Bana, ‘Şeytansın, Allah’ın emri ile yaptım, sen benim annem değilsin’ gibi cümleleri kurdu. Kendisinden davacı değilim. Her şeyi uyuşturucunun etkisi altında yaptığını tahmin ediyorum.” ifadelerini kullandı.



AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ



Duruşma Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek olan akıl sağlığı raporunun beklenmesi için ertelenirken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.