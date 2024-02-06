Kendisini doktor olarak tanıtıp evine girdiği 84 yaşındaki felçli kadına cinsel saldırı

"BENİ İÇERİ BUYUR ETTİ"



"Basit cinsel saldırı", "kadına karşı basit yaralama", "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan Tutkun'un savcılık sorgusunda, bayramlaşmak için evlerin kapı zillerini çaldığı sırada, kapısı açık olan evden ses geldiğini ve N.T.'nin kendisini eve davet ettiğini iddia etti.



Tutkun, "Eve girdiğimde 70 yaşlarında bir kadının yalnız oturduğunu gördüm. Bu kadın bana yürümekte zorluk çektiğini söyledi ve beni içeriye buyur etti. Ben de kadına 'Hasta mısın, ben doktorum, seni muayene edeceğim' dedim ve dışarıdan görünmemek için perdeleri kapattım." dedi.



"TOKAT ATTIM, YÜZÜNÜ ÖPTÜM"



Tutkun, psikolojik tedavisi için kullandığı ilaçların parasını bulmak için hırsızlık amacıyla eve girdiğini öne sürüp, şunları söyledi:



"'Seni muayene edeceğim' dedim ve altında bulunan şalvarını çıkardım. Bana, 'Ne yapıyorsun' dediğinde, 'Seni muayene ediyorum' dedim. Kadına tokat attım, ellerim ile bacaklarını okşadım, yüzünü öptüm. Ona sarılarak, bağırmaması için ağzını elimle kapadım. Ancak kendi kıyafetlerimi hiç çıkarmadım. Kadın bana bağırmaya devam edince, ben de 'Bağırma paran var mı' diye sordum. Bana kurbanlık aldığını ve parası olmadığını söyledi. O esnada evdeki çekmeceleri aradım. Para bulamayınca evden kaçtım."



Orhangazi Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanması devam eden tutuklu sanık, SEGBİS ile katıldığı duruşmalarda da savcılıktaki ifadesini yineleyip pişman olduğunu söyledi.

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