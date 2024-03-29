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Kendisini polis olarak tanıttı: 560 bin TL'lik dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

Kayseri'de 70 yaşındaki bir kişiyi telefonda arayıp kendisini polis gibi tanıtarak 560 bin TL değerinde ziynet eşyasını dolandıran şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kendisini polis olarak tanıttı: 560 bin TL'lik dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

'de bir kişi, 70 yaşındaki bir vatandaşı telefonla arayarak kendisini olarak tanıttı.

Bir süre sonra vatandaş ile buluşarak 560 bin TL değerinde ziynet eşyasını aldı ve kayıplara karıştı.

Vatandaşın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaklaşık 178 saatlik güvenlik kamera kayıtları incelemesi sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi.

Adresine operasyon düzenlenen şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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