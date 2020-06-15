Kene can almaya devam ediyor, Sivas'ta 7. ölüm

Koyulhisar ilçesi Camikebir Mahallesi'nde yaşayan Gürsen Kaya (80), vücuduna yapışan keneyi çıkarttı.



Bir süre sonra rahatsızlanan Kaya, yakınları tarafından Koyulhisar İlçe Hastanesi'ne götürüldü.



Kaya, burada yapılan müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yaklaşık 4 gündür Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören Kaya, anestezi yoğun bakım servisinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kaya'nın cenazesi, ailesi tarafından morgdan alınarak defnedilmek üzere Koyulhisar'a götürüldü.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN 'KENE' UYARISI

Sağlık Bakanlığı'nca, "Bu yıl 10 Haziran itibariyle Türkiye genelinde KKKA vaka sayısı geçen yıla göre artış göstererek 480'e ulaştı,15 kişi ise hayatını kaybetti. KKKA Bilim Kurulu'nda, bu veriler ışığında alınacak tedbirler ve yürütülecek çalışmalar masaya yatırıldı" açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Kene yönünden riskli alanlara gidilirken, mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir" denildi.



UZMANLARDAN UYARISI: VAKA SAYISI DÖRDE KATLANABİLİR

Kenelerin bu yıl sıcak hava nedeniyle yaklaşık 1,5 ay önce ortaya çıktığı bildirildi. Buna bağlı olarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarının arttığını belirten uzmanlar, önlem alınmaması durumunda vaka sayısının geçen yıla göre 3-4 kat artabileceğini belirtiyor.



VİDEO: KENE VAKALARINDA KORKUTAN ARTIŞ

