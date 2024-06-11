Kentte termometreler 35 dereceleri gösterdi! Aşırı sıcaklardan herkes gölgelik yer aradı

Hava sıcaklıklarının 35 dereceleri gösterdiği Afyonkarahisar’da vatandaşlar çareyi öğlen saatlerinde dışarı çıkmamakta, çıkanlar ise gölgelik yerlere sığınmakta buldu.

Kentte termometreler 35 dereceleri gösterdi! Aşırı sıcaklardan herkes gölgelik yer aradı

Kentte meteorolojinin dün yaptığı uyarısı sonrası kentte bugün termometreler 35 dereceleri gördü.

Vatandaşların bir çoğunun sıcak hava ile ilgili meteorolojinin yaptığı uyarıları dikkate aldıkları özellikle sıcak havanın en fazla hissedildiği öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadıkları gözlendi.

Öğle saatlerinde dışarı çıkmak zorunda olanların ise ellerinde su şişeleri ile gezdikleri ve genellikle gölgelik alanlara sığındıkları dikkatlerden kaçmadı.

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