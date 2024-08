Keşan’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre; Mecidiye köyü istikametinden Keşan istikametine giden M.E. yönetimindeki 34 GBM 003 plakalı hafif ticari araç, Çeltik köyü yakınlarında, önünde güden A.G. yönetimindeki 34 GZH 687 plakalı otomobili sollamak için sol şeride geçtiği sırada, karşı istikametten gelen Z.D. yönetimindeki 34 UP 187 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Kazada, sürücü Z.D. otomobilde sıkışırken, hafif ticari araç sürücüsü M.E. ile araçta yolcu olarak bulunan S.E., N.E., B.E. ve S.E. yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Z.D. sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.