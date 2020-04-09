Kesilen 600 zeytin ağacı için 110 bin lira ceza

Muğla'nın Milas ilçesinde zeytin ağaçlarını izinsiz kesen ve köklerinden söken bir firma ile arazi sahiplerine, toplam 110 bin lira para cezası verildi.



Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kemikler Mahallesi'nde yüzlerce zeytin ağacının kesildiği ve iş makineleriyle köklerinden söküldüğü ihbarı üzerine bölgede incele yaptı.



İncelemede bir firmaya ait 35 dönümlük tarım alanındaki 440 zeytin ağacının kesildiği ve köklerinden söküldüğü tespit edildi.



Firmaya, "Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılanması Kanunu"na muhalefetten 80 bin lira idari para cezası kesildi.



Aynı mahallede bir vatandaşın da arazisindeki 160 zeytin ağacını kestiği belirlendi. Bu arazinin sahibine de aynı kanun uyarınca 30 bin lira para cezası uygulandı.

