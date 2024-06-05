Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Beyoğlu'nda, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Turizm Şubesi ekiplerince, yabancı turistlerin ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde genel asayişin sağlanması ve şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, Taksim Tünel'de durumundan şüphelendiği H.M'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.

Sorgulamada, H.M. hakkında "hırsızlık" ile "uyuşturucu veya madde imal ve ticareti" suçlarından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan H.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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