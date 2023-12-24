Kıbrıs'ta infiale yol açan cinayet! Ayça Alav, boğularak öldürüldü

Lefkoşa'da elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan 45 yaşındaki Alev Alav cinayetine ilişkin otopsi raporu tamamlandı. Alav’ın ölüm nedeninin “ağız-burun kapaması, boyun basısı" olduğu açıklanırken şüphelilerin yurtdışına kaçtığı aktarıldı.

Kıbrıs'ta infiale yol açan cinayet! Ayça Alav, boğularak öldürüldü

Kıbrıs, 45 yaşındaki Alev Alav'ın ölümünü konuşuyor...

Başkent Lefkoşa’da surlariçinde cansız bedeni bulunan Ayça Alav’a otopsi yapıldı.

Kıbrıs polisince yapılan açıklamada, Alav’ın ölüm nedeninin “ağız-burun kapaması, boyun basısı ve asfiksi olduğu” belirlendi. Alav'ın elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunduğu ve boğularak öldürüldüğü iddia ediliyor.

KATİL ZANLILARI KAÇTI, YARDIM EDENLER YAKALANDI

Cinayetle ilgili, iki katil zanlısının güneye kaçtığı tespit edilerek Cumhurbaşkanlığınca iadeleri için girişim başlatılırken, zanlılara kaçmalarında yardımcı olduğu saptanan iki kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. 

Polisin cinayetle ilgili soruşturması sürüyor.

Kıbrıs'ta infiale yol açan cinayet! Ayça Alav, boğularak öldürüldü - 1

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ayça Alav’ın öldürülmesi ile ilgili cinayet zanlısı olarak aranmakta olan iki şahısın, Güney Kıbrıs’a kaçtığı yönünde bilgi edinilmesinin ardından zanlıların tutuklanarak, makamlarımıza teslim edilmesi için gerekli girişimleri başlatmıştır." bilgisi verildi.

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