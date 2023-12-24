Kıbrıs'ta infiale yol açan cinayet! Ayça Alav, boğularak öldürüldü

Kıbrıs, 45 yaşındaki Alev Alav'ın ölümünü konuşuyor...

Başkent Lefkoşa’da surlariçinde cansız bedeni bulunan Ayça Alav’a otopsi yapıldı.

Kıbrıs polisince yapılan açıklamada, Alav’ın ölüm nedeninin “ağız-burun kapaması, boyun basısı ve asfiksi olduğu” belirlendi. Alav'ın elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunduğu ve boğularak öldürüldüğü iddia ediliyor.

KATİL ZANLILARI KAÇTI, YARDIM EDENLER YAKALANDI

Cinayetle ilgili, iki katil zanlısının güneye kaçtığı tespit edilerek Cumhurbaşkanlığınca iadeleri için girişim başlatılırken, zanlılara kaçmalarında yardımcı olduğu saptanan iki kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.



Polisin cinayetle ilgili soruşturması sürüyor.