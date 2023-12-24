Kıbrıs'ta infiale yol açan cinayet! Ayça Alav, boğularak öldürüldü

Kıbrıs, 45 yaşındaki Alev Alav'ın ölümünü konuşuyor...
Başkent Lefkoşa’da surlariçinde cansız bedeni bulunan Ayça Alav’a otopsi yapıldı.
Kıbrıs polisince yapılan açıklamada, Alav’ın ölüm nedeninin “ağız-burun kapaması, boyun basısı ve asfiksi olduğu” belirlendi. Alav'ın elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunduğu ve boğularak öldürüldüğü iddia ediliyor.
KATİL ZANLILARI KAÇTI, YARDIM EDENLER YAKALANDI
Cinayetle ilgili, iki katil zanlısının güneye kaçtığı tespit edilerek Cumhurbaşkanlığınca iadeleri için girişim başlatılırken, zanlılara kaçmalarında yardımcı olduğu saptanan iki kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.
Polisin cinayetle ilgili soruşturması sürüyor.
CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ayça Alav’ın öldürülmesi ile ilgili cinayet zanlısı olarak aranmakta olan iki şahısın, Güney Kıbrıs’a kaçtığı yönünde bilgi edinilmesinin ardından zanlıların tutuklanarak, makamlarımıza teslim edilmesi için gerekli girişimleri başlatmıştır." bilgisi verildi.
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